Nel ASA: Analysten sehen Kursziel von 1,33 EUR

Nach Meinung der Bankanalysten ist die Aktienbewertung von Nel ASA derzeit nicht angemessen. Das tatsächliche Kursziel liegt bei +27,44% über dem aktuellen Kurs.

• Nel ASA: Am 16.08.2023 mit einem Anstieg von +0,42%

• Das mittelfristige Kursziel von Nel ASA beträgt 1,33 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,13

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Nel ASA um +0,42% zu und entspricht somit einer Wochenentwicklung in Höhe von -0,86%. Die Stimmung am Markt scheint neutral zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 1,33 EUR und bietet damit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +27,44%, sofern die Prognose der Bankanalysten zutrifft. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen Trends.

Derzeit empfehlen drei Analysten den Kauf dieser Aktie...