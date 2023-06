Nel ASA: Analysten sehen Kursziel bei 1,50 EUR – ein Potenzial von +27,34%

Die Nel-ASA-Aktie hat gestern um +1,05% an Wert zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen bleibt der Wert neutral und stagniert mit einem Plus von +0,01%. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 1,50 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde das eine mögliche Rendite von +27,34% für Investoren bedeuten.

• Nel ASA legte am 13.06.2023 um +1,05% zu

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt laut Bankanalysten 1,50 EUR

• Der Guru-Rating der Nel-ASA-Aktie erhöht sich auf durchschnittlich 3,17

Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und elf weitere sie zum Kauf raten (aber nicht euphorisch sind), haben sich sieben Experten für eine neutrale Bewertung ausgesprochen und vier schlagen sogar einen Verkauf vor – aber nur einer davon empfiehlt einen sofortigen...