Nel ASA: Analysten sehen Kursziel bei 1,30 EUR

Die Nel ASA Aktie befindet sich derzeit in einem schwachen Trend. Gestern fiel sie um -1,15% und in den letzten fünf Tagen verzeichnete sie einen Rückgang von -9,55%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Doch laut Bankanalysten wurde die Aktie nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 1,30 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +98,10%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Während 8 Analysten die Aktie weiterhin zum Kauf empfehlen oder zumindest optimistisch bleiben, haben sechs davon eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Dagegen bleiben zehn Experten neutral gestimmt.

Das Guru-Rating für Nel ASA bleibt unverändert bei 2,70.