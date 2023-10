Nel ASA: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +81,32% - Ziel bei 1,31 EUR

Die Nel ASA Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +8,46% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Nel ASA Aktie liegt bei 1,31 EUR. Laut Bankanalysten ergibt sich daraus ein Kurspotenzial von +81,32%. Während einige Experten die Einschätzung teilen, gibt es auch Stimmen gegen diese Bewertung.

Bisher haben nur wenige Analysten ihre Empfehlungen geändert. Ein starker Kauf wird derzeit von einem Analysten empfohlen und sieben weitere Experten bewerten die Aktie als “Kauf”. Zehn Experten halten sich neutral mit einer Bewertung von “halten”. Sechs Analysten sind weiterhin pessimistisch und raten zum Verkauf oder sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 2,70...