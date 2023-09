Nel ASA: Analysten sehen Kurspotential von +46,63% - Kursziel bei 1,34 EUR

Die Aktie von Nel ASA hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und verlor insgesamt 3,39%. Gestern sank der Kurs um weitere 0,72%, was die Stimmung am Markt verschlechterte. Doch die Analysten sind optimistisch gestimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Nel ASA liegt laut Bankanalysten bei 1,34 EUR. Dieses Ziel würde ein Potenzial von +46,63% gegenüber dem aktuellen Preis eröffnen. Während drei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zehn sie zum Kauf raten, bewerten neun Analysten das Papier neutral mit “halten”. Vier Experten empfehlen dagegen den Verkauf und vier sogar sofortigen Verkauf.

Insgesamt überwiegt jedoch der Optimismus der Analystengemeinde mit einem Anteil von +43,33%. Das “Guru-Rating” wurde auf 3,13 angehoben nach zuvor ebenfalls 3,13.

Fazit: Auch wenn die letzten Tage...