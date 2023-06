Nel ASA: Analysten prognostizieren Kursziel von 1,48 EUR

Die Aktie von Nel ASA ist nach Einschätzung der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 1,48 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +26,78%.

• Nel ASA gab am 21.06.2023 um -2,17% nach

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +26,78%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 3,17 nach zuvor ebenfalls 3,17.

An der Börse verzeichnete Nel ASA gestern eine negative Entwicklung von -2,17%. Insgesamt zeigt sich jedoch in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Tendenz mit einem Plus von +0,56%. Eine klare Stimmungslage lässt sich aus dieser Situation nicht ableiten.

Während drei Experten die Aktie als starken Kauf bewerten und elf weitere sie als kaufenswert empfinden (Rating “Kauf”), sehen sieben Analysten die Aktie als Halteposition (“halten”). Vier Experten halten jedoch an ihrem Verkaufs-Rating...