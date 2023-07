Nel ASA: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 1,47 EUR

Am gestrigen Handelstag erzielte die Aktie von Nel ASA einen Zuwachs von +0,60%, was sich zu den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage addiert und damit eine negative Bilanz in Höhe von -1,29% ergibt. Trotzdem sind viele Analysten nach wie vor optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten bei 1,47 EUR pro Aktie. Sollten diese Prognosen zutreffen, würde dies einem Anstieg um +21,29% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung angesichts des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Dennoch sehen immerhin 46,67% aller Analysten die Aktie positiv und empfehlen sie zum Kauf (3) oder setzen sie auf “Kauf” (11). Andere Experten halten sich weitgehend neutral (7) oder raten sogar zum Verkauf (5) bzw. sofortigen Verkauf (4).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”,...