Nel ASA: Analysten prognostizieren Kursziel von 1,32 EUR

Die Aktie von Nel ASA verzeichnete am 25.08.2023 einen Anstieg um +0,22%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt +1,10%, was auf eine zuversichtliche Stimmung am Markt schließen lässt.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Nel ASA bei 1,32 EUR – ein Potenzial von +32,40% gegenüber dem aktuellen Wert. Von den insgesamt 26 Analysten bewerten drei die Aktie als starken Kauf und zehn weitere als Kauf. Neun Experten halten sie für haltenswert während vier sich zum Verkauf aussprechen und ebenso viele sogar einen sofortigen Verkauf empfehlen.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,13 unverändert positiv und bestätigt somit diese Einschätzungen.