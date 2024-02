Nel ASA Aktie: Das war abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa: Analyse zeigt neutrale bis negative Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Nel Asa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab, dass Nel Asa derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch neutral eingestuft. Die Schlusskurse der letzten 200 Handelstage lagen deutlich unter den Durchschnittswerten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

In fundamentalen Kriterien wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zeigt sich Nel Asa auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für Nel Asa auf Basis der durchgeführten Analysen.

