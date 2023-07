Nel ASA-Aktie: Das wären rund +75%!

Die Nel ASA-Aktie konnte am 29.06. um 6,8% an Wert gewinnen, Hintergrund könnte eine neue Analysten-Einstufung sein. Denn die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA nach einem Auftrag aus den USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 norwegischen Kronen belassen. Analyst Erwan Kerouredan wertete die Bestellung von 16 Wasserstofftankstellen aus Kalifornien in einer...