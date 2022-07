Nel ASA-Aktie: Das sprengt wirklich alle Dimensionen!

Dass die Aktie von Nel ASA die Woche an der Börse gut begonnen hat, wäre eine maßlose Untertreibung. Nach eher bescheidenem Kursverlauf in den letzten Wochen haben die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten einen massiven Sprung um zeitweilig gut 17 Prozent auf bis zu 1,54 Euro hingelegt. Am Ende blieb der Zugewinn deutlich zweistellig, das Monatsplus bei der Nel-Aktie beträgt aktuell… Hier weiterlesen