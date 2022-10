Nel ASA-Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Bei Nel ASA hat es in der letzten Woche eine weitere Enttäuschung gegeben. Trotz eines vielversprechenden Wochenstarts und eines kräftigen Kursgewinns am Dienstag sorgten die Bären an den verbleibenden drei Handelstagen wieder für deutliche Abgaben. Mit der Folge, dass die Aktie auch per Wochensaldo weit im Minus landetet. Letztlich beliefen sich die Abschläge auf 4,55 Prozent. Nel ASA-Aktie startet mit… Hier weiterlesen