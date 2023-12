Nel ASA Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Nel Asa zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 87,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz um Nel Asa weisen auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und die Diskussionen sich hauptsächlich um negative Themen rund um Nel Asa drehten, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass der Kurs der Aktie deutlich unter dem GD200 und GD50 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der verschiedenen Indikatoren eine negative Bewertung für Nel Asa.

