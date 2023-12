Lakeland Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Lakeland-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,7 USD verzeichnet, was einer Abweichung von +11,46 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,78 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +19,48 Prozent ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lakeland-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Lakeland eine erhöhte Diskussionsintensität. Die positive Veränderung der Stimmungsrate führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Lakeland-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,41 Prozent erzielt, was 34,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" (1,06 Prozent) liegt die Aktie mit 24,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lakeland zeigt größtenteils positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Lakeland kaufen, halten oder verkaufen?

