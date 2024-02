Nel ASA-Aktie: Das ist zu wenig

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Nel ASA-Aktie (WKN: A0B733) zeigt sich am Mittwochmorgen hochvolatil. Nachdem die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens in den frühen Morgenstunden um über +15% in die Höhe gesprungen ist, schmelzen die Kursgewinne im Verlauf des Vormittags fast vollständig dahin. Sind sich Anleger nicht sicher, wie sie die Quartals- und Jahreszahlen von Nel ASA zu interpretieren haben?