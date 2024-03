Nel ASA Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Nel Asa liegt bei 43,25 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gilt.

In technischer Hinsicht ist die Nel Asa derzeit um 11,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -47,21 Prozent liegt.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Nel Asa in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,66 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +0,66 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Nel Asa ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,8 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Nel ASA kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nel ASA-Analyse.

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...