- Nel ASA-Aktie erzielt einen herausragenden Erfolg

Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel ASA konnte sich in der vergangenen Woche trotz eines Auf und Abs behaupten. Der US-Konkurrent Plug Power enttäuschte Anleger mit seinen Quartalszahlen, woraufhin auch die Nel-Aktie kurzzeitig nach unten gerissen wurde. Dennoch überraschte Nel selbst Analysten positiv mit guten Zahlen im ersten Quartal 2023: So stieg der Umsatz um fast 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr an und auch beim Auftragsbestand konnte das Unternehmen zulegen. Für den Bau einer neuen Gigafactory für bis zu 400 Millionen US-Dollar hat sich Nel nun für Michigan entschieden.

Gute Zahlen im ersten...