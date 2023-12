Nel ASA Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine bekannte Kennzahl, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Nel Asa liegt bei 56,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, ergibt mit 49,37 eine "Neutral"-Bewertung. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Nel Asa in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei es in den letzten Tagen verstärkt auch positive Themen gab. Statistische Auswertungen deuten auf einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nel Asa derzeit bei 1 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,6454 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 liegt bei 0,66 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

