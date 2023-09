Nel ASA Aktie: Zwischen Hoffnung und Skepsis hin und her!

Das Anlegerinteresse an der Nel ASA-Aktie ist unverkennbar stark. Trotz des aktuellen Kursrutschs bleibt die Mehrheit der Analysten neutral eingestellt zur Aktie. Insgesamt haben 22 Marktexperten ihre Meinungen kundgetan und raten zum Halten des Wertpapiers. Das durchschnittliche Preisziel beläuft sich auf 15,45 NOK, was einen potenziellen Aufschlag von 35,62% gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Für Investoren könnte der 25. Oktober 2023 ein wesentlicher Tag sein – an diesem Datum werden die Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht.

Befindet sich die Nel ASA-Aktie an einer entscheidenden Weggabelung?

Die vergangene Handelswoche endete für die Nel ASA-Aktie...