Nel ASA-Aktie: Zwischen Hoffnung und Skepsis!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Nel ASA-Aktie zieht in der Finanzwelt viele Blicke auf sich. Trotz eines aktuellen Kursrückgangs halten Analysten mehrheitlich an einer neutralen Einschätzung der Aktie fest. Die durchschnittliche Empfehlung lautet “HALTEN,” wobei die Meinungen von 22 Analysten eingeflossen sind. Das mittlere Kursziel beträgt 15.45 NOK, was einen Aufschlag von 35.62% zum aktuellen Kurs verspricht. Anleger sollten den 25. Oktober 2023 im Auge behalten, denn an diesem Tag wird das Q3 2023 Ergebnis veröffentlicht.

Durchschnittliche Empfehlung: HALTEN

HALTEN Mittleres Kursziel: 15.45 NOK

15.45 NOK Anzahl der Analysten: 22

22 Nächster wichtiger Termin: 25.10.2023

Steht die Nel ASA-Aktie an einem Wendepunkt?

Die Nel ASA-Aktie hat die vergangene Handelswoche mit einem Minus abgeschlossen. Der Schlusskurs lag bei 11.38 NOK, was einen prozentualen Verlust von...