Nel ASA-Aktie: Wo bleibt der Aufschwung?

Die Nel ASA-Aktie konnte im bisherigen Börsenjahr 2022 noch keine eindeutige Richtung finden. Bereits mehrfach setzte die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens in den letzten Monaten zu starken Aufwärtsbewegungen an, die jedoch nach wenigen Wochen durch ebenso starke Abwärtstrends beendet wurden. Warum schafft die Nel ASA-Aktie keinen nachhaltigen Aufschwung mehr? In der Praxis so schnell wie auf Papier? Eine gute Frage,… Hier weiterlesen