Nel ASA-Aktie: Wird dieser Widerstand aufgebrochen?

Schon seit Monaten befindet sich der Kurs der Nel ASA-Aktie wieder auf dem Weg Richtung Norden. In diesem Zuge kommen die Bullen jetzt zum wiederholten Male in den Widerstandsbereich von etwa 1,70 EUR. Bereits im August 2023 war die Kraft einfach zu gering, diese Marke nachhaltig zu übersteigen. Die große Frage ist nun, gelingt es den Bullen jetzt, einen nachhaltigen Anstieg darüber zu gewährleisten? Falls es möglich wird, so kommen als nächstgrößere Widerstände die Marken von 1,90 sowie 2,00 EUR direkt in den Fokus.

Diese Zone muss jetzt halten!

Besondere Wichtigkeit liegt inzwischen auf dem Preisbereich von rund 1,26 EUR. Hier hat sich erst Mitte Dezember ein Tief ausgebildet. Wir erinnern uns, im Oktober 2023 ist ein markantes Low bei 0,49 EUR entstanden. Dadurch, dass inzwischen ein höheres Tief gegeben ist, liegt nach markttechnischen Gesichtspunkten ein Aufwärtstrend vor. Im besten Fall wird sich dieser Trend fortsetzen. Allerdings ist er noch recht jung. Die Lage verschiedener Trendindikatoren hat sich deutlich verbessert.

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

Wie stellt sich die Gesamtauswertung der Trendanalyse dar und wie können Anleger agieren? Von insgesamt 30 Bewertungskriterien sind 27 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 90.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Nel ASA-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

