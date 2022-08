Nel ASA-Aktie: Wird die Woche am Freitag vergoldet?

Finanztrends Video zu Goldpreis



Eine starke Aufwärtsdynamik hat am Donnerstag auch die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA entwickelt. An der Heimatbörse in Oslo gewann der Anteilsschein 4,39 Prozent hinzu und beendete den Handel nahe dem Tageshoch von 15,890 norwegischen Kronen (NOK). Nach einer zweiwöchigen, leicht abwärts verlaufenden Konsolidierung und einem schwachen Wochenauftakt geht es seit Dienstag wieder in nördlicher Richtung. Die Aktie drehte… Hier weiterlesen