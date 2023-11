Nel ASA-Aktie: Wie geht es jetzt weiter?

Aktionäre von Nel ASA benötigen derzeit starke Nerven. Denn der Titel des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten, Nel ASA, hat in der Sechs-Monats-Betrachtung per Saldo rund 40% an Wert verloren und notiert mittlerweile deutlich unter der Kursmarke von 1,00 Euro. Damit befindet sich die Nel ASA-Aktie auf Pennystock-Niveau und ist (fast) wertlos. Auf Jahressicht müssen Nel-Aktionäre...