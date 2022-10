Nel ASA-Aktie: Wichtig zu wissen

Die Aktie von Nel ASA hat in den vergangenen sechs Monaten rund 35% an Wert verloren und kämpft derzeit mit der Kursmarke von 1,05 Euro. Doch was macht die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten langfristig und lohnt sich der Einstieg jetzt vielleicht sogar? Wichtig zu wissen: Nel ASA-Aktie: Lohnt sich der Kauf jetzt? Seit 2012 weist das Papier von Nel ASA einen deutlichen Kursaufschlag...