Nel ASA Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse der Nel Asa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen 9,82 NOK beträgt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 4,745 NOK, was einem Unterschied von -51,68 Prozent entspricht. Aufgrund dieses starken Abfalls wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 6,13 NOK liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -22,59 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nel Asa-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nel Asa aktuell 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch Analysten hinsichtlich der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Nel Asa in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als vornehmlich neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nel Asa eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nel Asa mit einem Wert von 29,8 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt erhält Nel Asa demnach unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, von "Schlecht" in der technischen Analyse bis hin zu "Gut" in der Anlegerstimmung. Die Aktie zeigt keine eindeutige Tendenz und wird von Analysten als durchschnittlich bewertet.

