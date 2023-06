Nel ASA-Aktie: Was passiert hier gerade?

Die Aktie von Nel ASA, einem in Norwegen ansässigen Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Lösungen für die Produktion, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen spezialisiert hat, zeigte in der letzten Handelswoche eine schwache Performance (-5,7%). In den vergangenen sechs Monaten hat die Nel ASA-Aktie rund 20% verloren...