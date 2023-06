Nel ASA Aktie: Was noch fehlt!

Am Dienstag verzeichnete Nel Asa einen eher ruhigen Handelstag an den Börsen, wobei sich der Aktienkurs um die bisherige Marke von 1,17 bis 1,18 Euro bewegte. Die Anleger sind nun in Erwartung der kommenden Ereignisse für das norwegische Unternehmen.

Wichtiger Termin steht bei Nel Asa bevor

Am 18. Juli wird Nel Asa seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorlegen. Es wäre überraschend, wenn diese Präsentation nicht zu einer signifikanten Stimmungsänderung unter Analysten und Investoren führen würde. Denn aktuell befindet sich das Unternehmen in einer Art Schwebezustand.

Nel Asa ist ein wichtiges Versprechen im Energiewandelprozess. Im ersten Quartal wurden sogar vergleichsweise gute Ergebnisse erzielt: Der Umsatz war höher als erwartet und der Verlust geringer als angenommen. Nun gilt es für Nel Asa im Grunde genommen,...