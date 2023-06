Nel ASA-Aktie: Was ist passiert?

Nel ASA, der Wasserstoff- und E-Mobilitäts-Spezialist aus Norwegen, verzeichnet heute an der Börse einen Kursrückgang von etwa 2,5% und fällt damit wieder unter die Kursmarke von 1,20 Euro. Analysten geben für die Nel ASA-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 18,28 Norwegischen Kronen (NOK) an. Was macht die Nel ASA-Aktie langfristig? Nel ASA-Aktie: Lohnt sich der Einstieg...