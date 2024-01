Nel ASA Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die Aktie von Nel Asa weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 0 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Nel Asa liegt mit einem Niveau von 60,25 im neutralen Bereich und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,5, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nel Asa beträgt 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" ähnlich dem Durchschnittsniveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unter- noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Nel Asa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,02 NOK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 6,57 NOK, was einem Unterschied von -40,38 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 7,57 NOK (-13,21 Prozent) auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Nel Asa-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt negativ im Rahmen der einfachen Charttechnik bewertet.

