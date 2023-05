Nel ASA-Aktie: (Wann) kommt der Kursausbruch?

Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Produzenten Nel ASA hat in den vergangenen drei Monaten 16% an Wert verloren und notiert aktuell bei 1,27 Euro (Stand: 23.05.2023; 10:00 Uhr). Auf Monatssicht können sich Aktionäre von Nel ASA jedoch über einen Kursgewinn von 13% freuen. Was macht die Nel ASA-Aktie langfristig? Nel ASA-Aktie: Lohnt sich der Einstieg? In der Zehn-Jahres-Betrachtung...