Nel ASA-Aktie: Vorsicht!

Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Produzenten Nel ASA benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat in der 6-Monats-Betrachtung rund 40% an Wert verloren, dabei ging es alleine in den vergangenen drei Monaten um 43% nach unten. Mittlerweile ist die Nel ASA-Aktie nur noch ein Pennystock und notiert (deutlich) unter 1 Euro. Das langfristige Bild: Nel ASA: Was macht...