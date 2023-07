Nel ASA-Aktie: Volle Kraft voraus!

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Vor wenigen Tagen waren die Aktien des norwegischen Unternehmens Nel ASA dabei, unter den Wert von 1 Euro zu fallen. Inzwischen jedoch ist das Bild deutlich positiver: Am Mittwoch erreichte der Preis der Aktien zunächst eine Bewertung von 1,11 Euro und fiel dann wieder auf 1,09 Euro zurück. Donnerstag stieg er weiter an – ein weiteres Plus von etwa fünf Prozent ließ den NEL-Kurs erstmalig seit seinem geringfügigen Einbruch Ende Juni wieder bei 1,15 Euro landen.

JPMorgan erhöht Kursziel für Nel ASA nur geringfügig

Die Börse reagierte am Donnerstag offensichtlich auf eine Upgrade-Entscheidung über die Nel-Aktie durch einen Analysten. Patrick Jones von der US-Bank JPMorgan sah erste Anzeichen einer Verbesserung in europäischen Wasserstoffunternehmen und hoffte laut Medienberichten...