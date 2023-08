Nel ASA-Aktie: Verschlechtert sich die Situation weiter?

Die Aktie des norwegischen Unternehmens Nel ASA hat in jüngster Vergangenheit eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen. Sie schloss am Donnerstag mit einem Kurs von 11,54 NOK und erzielte in der Woche ein Plus von 0,78 %. Jedoch lässt der fallende 10-Tage-Gleitdurchschnitt auf einen kurzfälligen negativen Trend schließen. Der Aktienkurs befindet sich sowohl unter dem GD10 als auch unter dem signifikanten GD200 bei 14,30 NOK, was ebenfalls auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Unterstützungs- und Widerstandszonen im Fokus

Eine eingehende Analyse der Unterstützungs- und Widerstandszonen offenbart die Zone um 11,32 NOK als direkte Unterstützungslinie. Ein Durchbruch dieser Marke könnte den bestehenden Abwärtstrend beschleunigen. Der Blick gen Himmel zeigt dagegen eine Widerstandszone bei etwa 12,30 NOK; solange diese...