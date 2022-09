Nel ASA-Aktie: Die Verluste gehen weiter, doch es gibt auch Hoffnung!

Die Aktie des norwegischen Brennstoffzellenherstellers befindet sich seit Anfang August in einem kräftigen Abwärtsschwung. Von Kursen im Bereich der 17,00-NOK-Marke ist es inzwischen bis auf 12,395 NOK hinabgegangen. Das entspricht Abschlägen von 27 Prozent. Nach einer extrem bärischen Woche mit Verlusten von über 13 Prozent beginnt auch die neue Handelswoche mit Abgaben. An der Heimatbörse in Olso sacken die Notierungen… Hier weiterlesen