Nel ASA-Aktie: Das Unternehmen veräußert Anteile!

Nel veräußert Anteile an dem in Norwegen ansässigen Anbieter von Wasserstoff-Betankungslösungen, Hyon. Der Aktienkurs von Hyon kam stark unter Druck und fiel von 1,50 auf 0,65 NOK ab. Nel hat nach eigenen Angaben alle Aktien verkauft. Der Gesamterlös beläuft sich auf 7 Millionen norwegischen Kronen. Nel ASA hatte 9.804.000 Hyon-Aktien gehalten. Der Kurs der Nel ASA-Aktie kommt unterdessen im Widerstandsbereich von etwa 17,10 NOK unter Beschuss.

Harter Widerstandsbereich sorgt für Rückgänge!

Im Juli 2022 schafften es die Bullen der Nel ASA-Aktie nicht, die Marke von rund 17,10 NOK zu übersteigen. Es bildete sich ein Hochpunkt aus, welcher den Titel auf neue Tiefstände bis in den Oktober 2022 führte. Von dort an kam es jedoch zu einer Aufwärtsbewegung. Die Kurse stiegen im Rahmen der Gesamtmarkterholung bis auf im Hoch 17,55 NOK an.

Doch während der letzten Handelstage zeigt sich, diese Hürde kann zunächst nicht überwunden werden. Auf der Unterseite ist es unterdessen wichtig, das prägnante Tief von rund 13,25 NOK überboten zu halten. Ein Rückfall darunter würde für eine Schwäche sprechen.

Nel ASA-Aktie – Die Trends sind bullisch!

In diesem Abschnitt wird der Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Alles zusammen sind es 30 Parameter, davon sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Nel ASA-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

