Nel ASA-Aktie: Überbewertet?

Liebe Leser, letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, wie es derzeit bei der NEL ASA-Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Es scheint, als sei die NEL ASA-Aktie derzeit überbewertet. Was geht hier noch? Die Entwicklung! Nachdem sich die Situation rund um die Zinsentscheidung der Fed wieder etwas beruhigt hat, gab es bei der NEL ASA-Aktie am Dienstag… Hier weiterlesen