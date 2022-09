Nel ASA-Aktie: In der Tiefe versunken!

Mit einem aktuellen Kurs von 1,11 Euro testet die Nel ASA-Aktie ihr im Januar aufgestelltes und im Februar wiederholtes Jahrestief. In den beiden letzten Monaten hat die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens mehr als 30 Prozent an Wert eingebüßt. Was ist bloß aus dem Wasserstoffpionier geworden? Schädliche makroökonomische Bedingungen Nun ja, man sollte die Schuld nicht unbedingt beim Unternehmen selbst suchen,… Hier weiterlesen