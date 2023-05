Nel ASA-Aktie: Steigende Kurse halten an!

Nel Asa hat am Freitag erneut fast 3 % an Wert gewonnen und bestätigt damit das Plus von über 16 % vom Vortag. Grund dafür sind die sehr starken Geschäftszahlen, aufgrund derer einige Analysten begeistert sind. Morgan Stanley und RBC Capital haben ein Kursziel von 220 NOK für Nel Asa ausgerufen, was einem Potenzial von mehr als 50 % entspricht.

Die Umsatzzahlen zeigen eine Steigerung um 68 %. Die Verluste fielen mit EBITDA in Höhe von -121 Millionen NOK im Vergleich zum Vorjahr geringer aus. Der Auftragseingang konnte verdoppelt werden und sorgt mit einem Rekordauftragsbestand von etwa 270 Millionen Euro für Begeisterung bei den Anlegern.

Das Chartbild zeigt ungewöhnliche Gewinne und auch die Kursstatistik verbessert sich langsam aber stetig. Nel-Chef Volldal ist optimistisch: “Unsere Ergebnisse verbessern sich durch...