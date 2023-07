Nel ASA-Aktie: Steht jetzt Alles auf dem Spiel?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Nel Asa hat sich am vergangenen Donnerstag eine spürbare Veränderung vollzogen. Das norwegische Unternehmen verzeichnete bis zum frühen Nachmittag einen erheblichen Rückgang an den Börsen von mehr als -4,2 %. Die Situation stellt nun plötzlich die wichtige Marke in Frage – es gilt, diese um jeden Preis zu verteidigen. Sollte dies nicht gelingen, könnte sich alles bei Nel Asa ändern.

Es ist sogar möglich, dass noch vor dem 18. Juli gehandelt werden muss, ein Datum mit hoher Relevanz für Investoren.

Nel Asa: Stärkerer Rückgang als erwartet

Mit dem aktuellen Einbruch wankt die Marke und Untergrenze bei 1 Euro bei den Norwegern bedenklich. Die Richtung zeigt klar nach unten und momentan existiert keine weitere Grenze zur Sicherheit. Bei der Aktie muss die Untergrenze unbedingt gehalten...