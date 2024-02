Nel ASA Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Der Aktienkurs von Nel Asa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu hatten ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" eine durchschnittliche Performance von 0 Prozent, was bedeutet, dass Nel Asa im Branchenvergleich eine Outperformance von +0,66 Prozent erzielt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und Nel Asa lag 0,66 Prozent darüber. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Nel Asa ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann man bei Nel Asa über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht. Insgesamt erhält Nel Asa in diesem Punkt daher die Einstufung: "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Nel Asa eingestellt waren. Es gab vier positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nel Asa daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Nel Asa bei 4.428 NOK liegt, was einer -53,34-prozentigen Entfernung vom GD200 (9,49 NOK) entspricht, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,73 NOK, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -22,72 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nel Asa-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sollten Nel ASA Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nel ASA-Analyse.

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...