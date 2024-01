Nel ASA Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Nel Asa betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 100 Punkte, was bedeutet, dass Nel Asa im Moment überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 71,99 an, dass Nel Asa überkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Kriterien der Diskussionsintensität (Häufigkeit der Meldungen) und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Nel Asa zeigt durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nel Asa liegt bei 29, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Nel Asa daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Aktienkursentwicklung im Branchenvergleich hat Nel Asa im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,66 Prozent erzielt und liegt damit über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

