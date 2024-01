Nel ASA Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Die technische Analyse zeigt, dass die Nel Asa derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 10,78 NOK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5,936 NOK) um -44,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 7,46 NOK zeigt eine Abweichung von -20,43 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nel Asa 29, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 0) als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Einschätzung basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen sowie auf den positiven Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Aktie führt.

