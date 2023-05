Nel ASA-Aktie: Die Ruhe vor dem Sturm?

Die Aktie von Nel ASA hat sich am 27. April 2023 um 17,5% nach oben geschraubt (auf 1,21 Euro) und kommt seitdem nicht mehr vom Fleck (aktueller Kurs: 1,20 Euro). Auf Jahressicht hat der Titel des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten eine wahre Berg-und-Talfahrt vollzogen und per Saldo 14% an Wert verloren: Nel ASA: Chart Nel ASA-Aktie: Lohnt sich der Kauf? In der Zehn-Jahres-Betrachtung...