Nel ASA-Aktie: Plötzlich Underperformer?

Die Nel ASA-Aktie gab heute um über fünf Prozent nach und setzte damit ihren Abwärtstrend der letzten Tage und Wochen fort. Die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmens ist wieder auf bestem Wege in Richtung eines neuen Jahrestiefs. Was setzt der Nel ASA-Aktie momentan so stark zu? Die Bank of America senkt den Daumen Es ist eine Analyse der Bank of America.… Hier weiterlesen