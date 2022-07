Nel ASA-Aktie: Im Norden nichts Neues!

Eigentlich gilt Wasserstoff als eine der aussichtsreichsten Zukunftstechnologie überhaupt. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gilt das gleich in doppelter Hinsicht. Davor setzten viele Hoffnungen in Wasserstoff als Bekämpfung des Klimawandels. Jetzt scheint er auch eine immer wichtigere Rolle bei der Versorgungssicherheit Europas zu spielen. Zumindest war das noch im März die Erwartungshaltung nicht weniger Aktionäre. Die stellten sich… Hier weiterlesen