Nel ASA-Aktie: Mittel für neue Mega-Wasserstoffanlage gesichert!

Die Nel-Tochter Glomfjord Hydrogen wird für den Bau einer 20-Megawatt-Wasserstoffanlage eine Finanzierung von bis zu 150 Millionen NOK (14,4 Millionen €) von Enova SF erhalten, einem norwegischen Staatsunternehmen für die Energiewende. Das hat Enova am Freitagmorgen bekanntgegeben. An der Börse kam die Meldung gut an: Die Nel-Aktie sprang am Freitag an der Osloer Börse um +5% auf 13,22 NOK. In… Hier weiterlesen