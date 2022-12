Nel ASA Aktie: Mega-Potenzial 2023?

Die Aktie von Nel ASA konnte sich seit dem 24-Monats-Tief am 12. Oktober 2022 bei 1,01 Euro wieder deutlich erholen (aktueller Kurs: 1,47 Euro). Dabei verbesserte sich die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten in den vergangenen sechs Monaten um rund 21%, während in der Drei-Jahres-Betrachtung sogar ein Kursgewinn von 95% auf der Anzeigetafel von Nel ASA steht. Doch...