Nel ASA Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Nel Asa liegt bei 60,25, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Bei den weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Nel Asa zeigt nur schwache Aktivität im Netz, wodurch sie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nel Asa derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,66 Prozent erzielt, was 0,66 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (0 Prozent) liegt Nel Asa aktuell 0,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

