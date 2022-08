Nel ASA-Aktie: Licht und Schatten!

Gleich zu Handelsbeginn am Montag müssen die Bullen bei der Nel ASA-Aktie schon wieder um die Linie bei 1,50 Euro kämpfen. In den Morgenstunden wurde diese zunächst mit Verlusten von 1,74 Prozent nach unten durchkreuzt und es ging bis auf 1,49 Euro in die Tiefe. Unbedingt etwas verloren ist damit noch nicht. Doch die aktuelle Marktstimmung dürfte es den Käufern… Hier weiterlesen